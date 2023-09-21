لماذا يجب ألا تترك فرشاة أسنانك في الحمام مطلقاً؟



نعلم جميعا أنه من المهم جدا الحفاظ على نظافة الفم، وأهم خطوة لفعل ذلك هو تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا إلى جانب غسول الفم والخيط. ولكن من المحتمل أن تعرض نظافة فمك للخطر من خلال تخزين فرشاة أسنانك في الحمام، وفقا للخبراء.



وتوضح د.بايال بهالا، طبيبة الأسنان الرئيسية: «تخزين فرشاة أسنانك في الحمام يمكن أن يعرضها لمختلف المخاوف المتعلقة بالنظافة، ولكن مستوى المخاطر يمكن أن يختلف اعتمادا على بيئة الحمام وعاداتك المحددة». وقالت إن البكتيريا المتطايرة يمكن أن تشكل مشكلة، لأنه «عندما تقوم بغسل المرحاض، خاصة مع فتح الغطاء، يمكن أن تتطاير قطرات الماء الصغيرة التي تحتوي على البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتستقر على الأسطح القريبة، بما في ذلك فرشاة أسنانك».



وعندما تكون فرشاة أسنانك قريبة من المرحاض، فإنه «من المرجح أن تتلامس مع الجزيئات المحمولة بالهواء ورذاذ الماء» والتي من المحتمل أن «تؤدي إلى التلوث». وتميل الحمامات أيضا إلى أن تكون بيئات رطبة، ما قد يعزز نمو البكتيريا والعفن على فرشاة أسنانك. وفي الحمامات المشتركة، هناك أيضا «احتمال أكبر للتلوث المتبادل، حيث قد يستخدم العديد من الأشخاص المساحة ويلمسون أسطحا مختلفة».



واقترحت أيضا «شطف فرشاة أسنانك جيدا بماء الصنبور قبل استخدامها» لأن ذلك «يمكن أن يساعد في إزالة أي ملوثات محتملة. وقم أيضا بتخزين فرشاة أسنانك في وضع مستقيم في كوب فرشاة الأسنان للسماح لها بالجفاف في الهواء. وتأكد من أنها لا تلمس فراشي الأسنان الأخرى لمنع التلوث المتبادل». وسلطت د.بهالا الضوء على أهمية استبدال فرشاة الأسنان «كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو قبل ذلك» حتى تكون صحية وفعالة.



وأضافت: «أغلق غطاء المرحاض قبل التنظيف لتقليل انتشار الجزيئات المحمولة بالهواء، واستخدم غطاء فرشاة الأسنان الذي يسمح بالتهوية لحماية فرشاة أسنانك من الملوثات في الحمام، ونظف حامل فرشاة الأسنان أو الكوب بانتظام لمنع تراكم البكتيريا والعفن».



المصدر: «ميرور»