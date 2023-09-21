قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم عقبة جبر للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في استمرار لتصاعد العنف بين الجانبين.



وأكدت الوزارة «استشهاد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في أريحا».



وقال مراسل فرانس برس، إن اشتباكات وقعت بين الجيش والسكان في المخيم.



من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه خلال العملية في مخيم عقبة جبر «قام مشبوهون بإلقاء عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار الحي على أحد المشتبه بهم وتم تحييده».



وجاءت هذه العملية بعد ساعات على مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية نفذت في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.



من جهة أخرى، أغلقت إسرائيل نقاط العبور مع غزة امس ومنعت آلاف العمال من الوصول إلى أعمالهم في إسرائيل والضفة الغربية بعد أيام من مظاهرات على الحدود أطلقت القوات الإسرائيلية خلالها النار وقتلت متظاهرا أمس الأول.



وأكد متحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات)، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن معبر بيت حانون المؤدي لغزة مغلق وسيعاد فتحه «بناء على تقييم الوضع».