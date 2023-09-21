مفرح الشمري



تأهل الشاعر الكويتي عبدالله علي العنزي إلى المرحلة النهائية بفئة «المديح النبوي» للشعر الفصيح بـ «منحة البدر» التي تنظم ضمن مهرجان البدر بنسخته الثانية بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والتي سيعلن اسم الفائز بها اليوم «الخميس».



وجاء تأهل الشاعر الكويتي عبدالله علي العنزي بعد ان ترشح ديوانه الشعري الفصيح في المديح النبوي من بين 350 عملا من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء»، أعرب الشاعر عبدالله العنزي عن سعادته بمشاركته في «منحة البدر» للشعر الفصيح التي تم إطلاقها في فبراير الماضي والتي تسلط الضوء على مناقب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وملامح سيرته النبوية الشريفة.



وتمنى العنزي ان يمثل الكويت خير تمثيل في جميع المحافل الدولية بعد تأهله للمرحلة النهائية في هذه المسابقة التي شارك بها 350 شاعرا من شتى الدول، شاكرا سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة على دعمه ورعايته لهذه المسابقة.



يشار إلى ان الأعمال في فئة المديح النبوي، ترشح فيها إلى الأدوار النهائية كل من: «قبس من ذاكرة المنتهى» عبدالله علي العنزي (الكويت)، و«محاولة للتأويل» عبدالناصر عبدالمولى (مصر)، و«باب البقيع» ياسين العشاب (المغرب).



يذكر ان الشاعر الكويتي عبدالله علي العنزي حقق المركز الثاني لجائزة كتارا لشاعر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عام 2021، كما حقق جائزة كتارا للشعر العربي عام 2022.