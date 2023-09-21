عبدالحميد الخطيب



استضاف «مسرح الدراما» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن أنشطة مهرجان الموسيقى الدولي الـ 23، الحفل التركي «أميرة الأحزان»، والذي قدمت خلاله المطربة التركية توتشة النجار باقة من أجمل أغاني المطربة التركية الراحلة بيرغن الملقبة بـ «أميرة الأحزان»، وذلك بمصاحبة فرقة إسطنبول للوتريات تحت قيادة المايسترو د.بسام البلوشي.



شهد الحفل حضورا كبيرا من الجمهور في مقدمتهم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل وعدد من نجوم الاغنية الخليجية والشخصيات العامة، وتفاعل الحضور بحماس مع صوت النجار القوي وأدائها المتقن لأغنيات بيرغن التي تميزت بانها عاطفية حزينة، واكتمل المشهد بالفرقة الموسيقية التي شكلت سيمفونية فنية رائعة حازت إعجاب الجميع.



عكست الاغنيات الحزينة التي تم تقديمها في الحفل ما مرت به الفنانة الراحلة بيرغن من واقع مرير عاشته في حياتها الشخصية، فقد أصيبت بالعمى في عينها اليمنى حينما ألقى عليها زوجها حمض النيتريك، ولاحقا في سنة 1989 قتلت على يده فتعاطف معها العالم، وفي 2022 صدر فيلم عن قصة حياتها أعاد ذكراها وأغنياتها مجددا إلى الساحة الفنية، وحقق إيرادات عالية.



ومن الأغاني التي صدحت بها «أميرة الأحزان» بيرغن في حياتها: «لدي شكوى، مصير أشقائنا، إذا أحب الإنسان، امرأة الأحزان، حرقه ربي، فائدة حبي، لا أريد، أعوام لا ترحم، شبابي الذاهب، تنتهي محنة الغربة في القبر، بكائي الأخير».