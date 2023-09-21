بدأت الفنانة سيرين عبدالنور تصوير جديدها الذي تعود به الى الدراما، وهو مسلسل تقدم فيه شخصية مختلفة عن السابق، ويشاركها البطولة الفنان قيس الشيخ نجيب، وكتابة شادي كيوان. وأبدت سيرين فرحها بالعمل مع قيس للمرة الأولى، وتأمل خيرا في أن تنال القصة والسيناريو النجاح المطلوب.



وفي نفس السياق، قال المنتج محمد مشيش خلال لقاء في برنامج «عرب وود»: «طول الوقت بنحضر أفكار لسيرين وبنحاول نظبط الجدول مع بعض، لكن المواعيد لم تتوافق، وأخيرا جدولها توافق مع جدول الفنان قيس الشيخ نجيب وتعاقدوا على المسلسل».



من جانب آخر، أحيت سيرين الجمعة الماضي حفلا كبيرا في أربيل، حضره الجمهور العراقي الذي تجمع بأعداد كبيرة لاستقبالها وسط الهتافات والتصفيق الحار، وتألقت بفستان أبيض، وتصدرت «الترند» بالفيديوهات والصور التي نشرها معجبوها.