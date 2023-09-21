دمشق - هدى العبود



أكد الفنان قاسم ملحو أن الفنانين يتعرضون للاستغلال على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم خبرتهم ودرايتهم الكافية بطريقة عملها، كاشفا في بث مباشر عبر حساباته فيها أن شخصا سوريا مقيما في تركيا اسمه عبدالرحمن العطار تواصل معه وأخبره بإمكانية الظهور على برامج «اللايف» وتحصيل مال من خلاله، وعرض عليه المساعدة بدعم حسابه على تطبيق «تك توك»، وشراء المتابعين وأقنعه بأن يدير جميع حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاصبح بذلك مديرا لأعماله وأخذ منه نسبة 5% من العائدات التي يحصل عليها.



وأكد ملحو أن الحساب كبر وجذب المتابعين بسبب محبة الناس له بعد عام من العمل، وأضاف: «عندما طالبته بتغيير الرقم من رقمه لرقمي رفض وقام بحذف بريدي الالكتروني وإخفاء الفيديوهات الخاصة بي، ووضع فيديوهات خاصة به على حسابي الذي يضم 155 ألف متابع، لافتا الى أن العطار يحاول الآن التواصل مع فنانين آخرين لإقناعهم بإدارة حساباتهم بناء على تجربته معه ونصحهم بالحذر منه كي لا يقعوا في «الفخ» الذي وقع به، وأوضح انه قام بإنشاء حساب جديد له على «تك توك».