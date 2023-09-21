توصل باحثون إلى «السر» الكامن وراء ندرة الألماس الوردي الموجود بصورة حصرية تقريبا في أستراليا، وهو ما يفسر الأسعار المرتفعة جدا لهذه الأحجار الكريمة، على ما أفادت دراسة نشرت مؤخرا.



وأكثر من 90% من الألماس الوردي الموجود راهنا جرى استخراجه من منجم أرغايل الواقع في شمال غرب استراليا والذي أغلق حديثا.



لكن أحدا لم يكن يدرك سبب العثور على هذه الأحجار الكريمة في المنجم الواقع على أطراف القارة الجنوبية، في حين أن معظم المناجم التي يستخرج منها الألماس تقع في وسط القارات، كما هي الحال في جنوب أفريقيا أو روسيا.



وأوضح فريق أسترالي في دراسة نشرتها مجلة «نيتشر كوميونيكشنز» أن تشكل هذه المعادن النادرة ناتج من تفكك أول قارة عظمى على الأرض، قبل 1.3 مليار سنة. وفي حديث لوكالة فرانس برس، قال المعد الرئيسي للدراسة هيوغو أولييروك من جامعة كيرتن الأسترالية، إن «المكونين» اللازمين لتكون الماسة وردية معروفان أصلا. ويتمثل المكون الأول بالكربون الموجود في الأرض على عمق كبير. إلا أن هذا الكربون يكون على عمق لا يتجاوز الـ 150 كيلومترا، عبارة عن نوع من الغرافيت تصنع منه أقلام الرصاص، و«لا يعطي مظهرا جميلا لخاتم الزواج»، على ما يقول الباحث مازحا.



أما «المكون» الثاني فهو ضغط هائل لكنه محدود للماسة، لدرجة إحداث تغيير في لونها بعد أن تكون شفافة.



ويوفر الاكتشــــــاف الذي توصل إليه الفريق الأسترالي تفسيرا عن سبب انتقال الألماس الوردي من القشرة الأرضية إلى السطح تقريبا.