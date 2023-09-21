تطلق النجمة تايلور سويفت فيلما وثائقيا عن جولة حفلاتها الناجحة، يعرض في الصالات، ويمكن أن يستقطب جمهورا كبيرا ويحقق إيرادات عالية تتسبب في خضة بالقطاع السينمائي الذي لايزال في طور النقاهة، إذ يشكل تحديا لهيمنة الاستوديوهات ويكرس الإمبراطورية الاقتصادية للمغنية.



وبرزت طلائع النتائج المتوقعة للفيلم الطويل المعنون: «Taylor Swift: The Eras Tour» («تايلور سويفت: ذي إيراس تور») عندما حطم نهاية أغسطس الماضي الرقم القياسي للمبيعات المسبقة في يوم واحد في الولايات المتحدة بإيرادات بلغت 37 مليون دولار.



ويتوقع أن تحقق النجمة الثلاثينية أرباحا كبيرة من هذا الفيلم الذي لم تتعد تكلفته 10 إلى 20 مليون دولار، بحسب موقع «بوك» الإخباري.



وأشار موقع «بيلبورد» المتخصص إلى أنها ستتقاسم 57% من عائدات مبيعات التذاكر مع شبكة دور السينما «ايه ام سي» AMC، وهي نسبة تعادل تلك التي تحصل عليها الاستوديوهات عادة.



ورأى جيف بوك من شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أن إيراداته قد تتجاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد طرحه، أي من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل.



وأوضح المحلل أن الشريط «قد يكون أكبر فيلم في الخريف (...) وهو أمر مذهل»، مع أن الحفلة المصورة قد لا تعرض إلا في الولايات المتحدة في الوقت الراهن. وبدا واضحا أن الاستوديوهات تتوجس من طرح هذا الفيلم، إذ أرجأت إطلاق عروض عدد من أفلامها كان مقررا أساسا عرضها في عطلة نهاية الأسبوع نفسها أو في تواريخ قريبة، وأبرزها The Exorcist: Believer («ذي إيكزورسيست: بيليفر»).



ولم تكتف تايلور سويفت بإنتاج فيلمها من دون المرور بهوليوود التي تتعافى بصعوبة من أضرار مرحلة الجائحة، ويشلها راهنا إضراب طويل مزدوج للممثلين وكتاب السيناريو، بل تجرأت على الإعلان عنه قبل أقل من شهر ونصف الشهر من طرحه.















صور تايلور سويفت















