المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ان رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعا.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة أجراها مع سموه كبير المذيعين السياسيين في قناة «فوكس نيوز» الأميركية بريت باير في مدينة «نيوم»: كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموا، مؤكدا ان نمو المملكة العربية السعودية غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في المجموعة، مشيرا إلى أن "اقتصادنا رقم 17 عالميا ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7 ".

وقال الأمير محمد بن سلمان، ان رؤية 2030 طموحة وحققنا مستهدفات لها بشكل أسرع، كما أن هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل وتحويل التحديات إلى فرص.

واضاف ولي العهد السعودي ان الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال وسيختصر المسافة نحو أوروبا 3 – 6 أيام.

وفيما يخص القضية الفلسطينية أكد الأمير محمد بن سلمان ان الإدارة الأميركية قدمت مقترحا لإقامة علاقات مع إسرائيل، مضيفا أن المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة، ونصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل.

وتطرق الأمير محمد بن سلمان الى قضية السلاح النووي الايراني وقال ، «إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلابد للمملكة من حيازته بالمثل».

وأضاف أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها. وتابع ولي العهد السعودي في هذا الشأن «نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية»، مشيرا إلى أن «أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم»، مشددا على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

من جهة أخرى، قال الأمير محمد بن سلمان، إن زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.

وعن السياسة النفطية للمملكة، قال ولي العهد السعودي: سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب وملتزمون باستقرار أسواق النفط، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكل دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا، مؤكدا ان السياحة جذبت 40 مليون زيارة للمملكة، ونستهدف من 100 إلى 150 مليونا في 2030.

واضاف ان مجموعة بريكس لا تمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأميركا والغرب.

اما عن القضية اليمنية فأكد الأمير محمد بن سلمان ان السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل، وقال: لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة، وإذا انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أميركا.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال حواره: ان الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهو من يدفع لذلك وأنا واحد منه، ونحن نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية.

وتطرق ولي العهد السعودي الى الأزمة الأوكرانية - الروسية، وقال: نعمل جاهدين لحلها، فلدينا علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا.