استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته بمدينة نيويورك اليوم الأربعاء دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث التداعيات المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق عام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت.

وقد أكد سموه على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقات حسن الجوار.

كما شدد سموه على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة رقم 162 بحري.

كما أكد سموه رغبة دولة الكويت في أن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة 162 وذلك خلال الفترة القادمة ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

وحضر المقابلة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي و نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد و مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.