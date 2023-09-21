بحفظ الله ورعايته، وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى مطار هانغشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك للقاء سموه مع فخامته ولحضور حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.

وكان في مقدمة مستقبليه سموه حفظه الله على أرض المطار وزير النقل والمواصلات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لي شو بنغ ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانغ تشي وي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم إبراهيم الناجم والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي والقنصل العام لدى هونغ كونغ ناصر صقر الغانم إضافة الى مسؤولي مكاتب سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.