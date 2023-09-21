مع اقتراب افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أكد مشعل مصطفى الشمالي، القنصل العام لدولة الكويت في شانغهاي، أن مشاركة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 تعد الأهم لها في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية، موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الكويت بأكبر وفد رياضي لها في الدورات الآسيوية بعدد يتخطى الــ300 رياضي لمختلف الألعاب الرياضية.

وقال الشمالي في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، إنه لدى الكويت الثقة الكبيرة بقدرة الصين الفائقة على إنجاح أي محفل رياضي أو غيره بما تملكه من الخبرات والإمكانيات الهائلة، معربا عن تقديره لإصرار الصين على تنظيم هذه الدورة بعد تأجيلها العام الماضي ومعتبرا ذلك دليلا قطعيا على الرغبة الحازمة لدى الصين على تخطي العقبات والعراقيل السابقة والتركيز على إنجاح الدورة التي ينتظرها عشاق الألعاب الآسيوية بفارغ الصبر.

وبدوره، أشار الشمالي إلى أن الدول العربية تنظر بإعجاب للتطور الملحوظ والمستويات الفائقة والإمكانيات الهائلة التي وصلت إليها الرياضة في الصين، كما ترى أن الصين تستطيع بإمكانياتها التعاون معها في الارتقاء بالمنشآت الرياضة والمراكز التدريبية، خاصة بعد ما تمت مشاهدته وزيارته من المنشآت الرياضية التي ستستضيف بها مدينة هانغتشو الألعاب الرياضية.

وأضاف الشمالي أن الكويت تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الصين في مجال الرياضة وتنمية القدرات الرياضية الشبابية، معربا عن اعتقاده أن دورة هانغتشو ستشكل فرصة مؤاتية لقادة الرياضة بالبلدين لتبادل الخبرات والأفكار التي تعزز من النهوض بالرياضة والرياضيين لديهما.