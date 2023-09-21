عبدالكريم العبدالله

تعقد المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، خلال الفترة من 24 وحتى 25 سبتمبر الجاري، ندوة "الطباعة الحيوية..الفرص والتحديات من منظور إسلامي".

وقال رئيس المنظمة وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله، إن "اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ" هي طفرة طبية نوعية على مستوى العالم ، حيث تستخدم الخلايا البشرية للمريض ذاته في العلاج ، وهي تنتمي الى الطب "التجديدي" أو التعويضي"، ونوع متخصص من الطباعة ثلاثية الأبعاد وبذلك فهي تعتبر منصة لتصنيع وطباعة وانتاج "الأنسجة الحية والأعضاء البشرية" بما فيها من أوعية دموية دقيقة، إذ تستخدم أجهزة الطباعة المتخصصة ثلاثية الابعاد ما يطلق عليه "الحبر الحيوي" المكون من الخلايا والأنسجة وبعض المكونات مثل الهديورجيل والأغذية وكلها حيوية من بدايتها لنهايتها .



وأشار الى أن اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ حققت اﻧﻔﺮاﺟﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﺐ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﯿﺢ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج طﺒﺎﻋﺔ أﻧﺴﺠﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ذاته واﻟﻮظﯿﻔﺔ نفسها، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺨﻼﯾﺎ واﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻤﺮﯾﻀﺔ مثل مرضى القدم السكرى أو حروق الجلد ..الخ، كما تستخدم لتحسين اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻟﻸﺟﮭﺰة وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻮﺗﻮن ﺧﻼل اﻧﺘﻈﺎرھﻢ ﻟﻠﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ إﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ 10% ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺰراعة.

ونوه د.الجارالله الى أهمية هذه الندوة، حيث لم يصدر ﺑﺸﺄن هذه الطفرة أي ﻓﺘﺎوى ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ المعتبرة، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن رﻏﻢ أﻧﮭﺎ دﺧﻠﺖ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ونجحت بالفعل ﺧﻄﻮاﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ، إلا انها مازالت بحاجة الى اﻠﺘﻄﻮﯾﺮ.



و ذكر د.الجارالله انه سيتم خلالها تقديم العديد من الأبحاث حول هذه الطفرة الجديدة من 15 دولة منها بريطانيا والمانيا وكوريا الجنوبية وكذلك مساهمة المشاركين من المؤسسات الدولية العريقة مثل الأزهر الشريف ومنظمة الصحة العالمية ومجمع الفقه الاسلامي الدولي في جدة وجامعة الكويت، لافتا الى أنه تم الحصول على اعتماد 11 نقطة من الفئة "أ" من معهد الكويت للإختصاصات الطبية، داعيا جميع الاطباء المشاركة في الندوة والاستفادة من نقاط التعليم المستمر.



وأوضح أن الندوة تهدف إلى تبادل اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻠﺢ واﻟﻤﺜﯿﺮ، بهدف تقديم الرعاية الصحية اﻷﻓﻀﻞ للمرضى، لافتا إلى أن تنظيم هذه اﻟﻨﺪوة يأتي في إطار التوازن ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت والتقنية اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ والشرعية واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى.