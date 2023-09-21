أقيمت اليوم الخميس مراسم رفع العلم الكويتي في القرية الرياضية بمدينة هانغزو الصينية في مقر الوفود المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي ستنطلق منافساتها في 23 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل.

وجاءت مراسم رفع العلم الكويتي في سماء (هانغزو) بحضور كل من عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الصباح ومدير بعثة دولة الكويت عضو مجلس الإدارة فاطمة حيات وأمين السر المساعد الكابتن علي المري إضافة إلى عدد من لاعبي منتخباتنا المشاركة في الدورة.

وقال عضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الصباح في تصريح صحافي، إن رفع علم الكويت هو إعلان للمشاركة وبداية المشوار في دورة الآلعاب الآسيوية التاسعة عشرة.

وأضاف الشيخ جابر ثامر الصباح أن اللاعبين الكويتيين جميعا سيكونون على قدر المسؤولية بخوض المنافسات والظهور بصورة مشرفة مشيدا بالجهود المبذولة من الأجهزة الادارية والفنية واللاعبين.

من جانبها قالت مديرة بعثة دولة الكويت في الدورة الآسيوية فاطمة حيات في تصريح مماثل إن احتفالية رفع العلم جاءت بحضور 40 لاعبا ولاعبة ضمن الفعالية والتي كانت بمشاركة عمدة قرية (هانغزو) وعضو اللجنة المنظمة للبطولة.

وأضافت حيات أن منتخباتنا الوطنية باشرت تدريباتها اليومية من اليوم الخميس بعد منح الوفد يوم راحة بعد الوصول من رحلة شاقة الى القرية الرياضية في مدينة هانغزو وانطلقت التدريبات اليومية لمنتخباتنا الوطنية على فترات محددة من قبل اللجنة المنظمة للدورة.

ولفتت إلى تأهل لاعب منتخبنا الوطني للتجديف عبدالرحمن الفضل للدور نصف النهائي بعد منافسه قوية تمكن من خلالها الفضل تحقيق المركز الثالث.

من جهته عبر الفضل عن فرحته بالتأهل بوصوله لأول مرة في تاريخه الى هذا الدور مؤكدا على بذله المزيد من الجهد والتركيز في منافسات الدور نصف النهائي القادم من أجل التأهل الى النهائي والمنافسة على الميداليات الملونة.

كما استهل لاعبا منتخبنا الوطني للتجديف محمد السبتي ويوسف عبد الهادي مشوارهما بدورة الالعاب الاسيوية بحصولهما على المركز الخامس في منافسات زوجي المزدوج - رجال بعد منافسة قوية شهدتها المسابقة بين منتخبات الهند والعراق وهونج كونج وسيلعب الثنائي السبتي وعبدالهادي ادوار الترضية في يوم الاحد المقبل عندالساعة السادسة صباحا.

من ناحيته ذكر لاعب منتخبنا الوطني للتجديف محمد السبتي أن المنافسة كانت قوية على التأهل الدور النهائي في منافسات التجديف مزدوج للرجال لوجود منافسين مصنفين ومن ابطال العالم باللعبة مؤكدا انهم سيبذلون مزيدا من الجهد من اجل تحقيق أفضل النتائج في المسابقة المقبل.

وأشار الى حرصه على تمثيل المنتخب بأفضل صورة وأن الاجواء العامة للدورة مميزة وذلك لدقة المواعيد وسهولة التنقل والاجواء الجميلة المصاحبة للدورة بل تعتبر من أفضل الدورات الاسيوية التي شارك بها.

يذكر ان دولة الكويت قد حققت مجموع 76 ميدالية متنوعة منذ مشاركتها العام 1982 في دورات الالعاب الاسيوية وتمكن الرياضيون الكويتيون من الحصول على 24 ميدالية ذهبية و22 فضية و30 برونزية وتعتبر دورة الالعاب الاسيوية الثالثة عشرة في بانكوك هي الدورة الانجح للمشاركات الكويتية بعد تحقيقها 14 ميدالية متنوعة.