وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن الأزمة الكهربائية المتوقع حدوثها في العام 2025 وفق ما تواردت من أنباء.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة أن هناك أزمة كهربائية قادمة في العام 2025 وإن كان صحيحا ما استعدادات الوزارة لمواجهة الأزمة؟

2- هل صحيح أن الشركات المصنعة للتوربينات والمحولات الكهربائية أخرت توريدها وأنها لن تستطيع توفيرها خلال الثلاث سنوات المقبلة؟

3- تداول أن هناك أربعة مشاريع كهربائية عالقة من ضمنها مشاريع الصبية وأنها لن تدخل الخدمة في مواعيدها، فما مدى صحة ذلك، وإن صحت المعلومة كيف ستواجه الوزارة ذلك؟

4- لماذا لا تلجأ الوزارة إلى بدائل مثل الألواح الشمسية المعمول به في بعض دول الخليج العربي في توفير الطاقة الكهربائية؟