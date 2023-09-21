بدأ الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، أقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقباله والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.

وعلى طرفي السجادة الحمراء، اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية.

كما قدم طفلان باقتي زهور للأسد وزوجته.

ووصل الأسد على متن طائرة تابعة لشركة إير تشاينا وسط ضباب كثيف، ومن المقرر أن يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية قبل أن يرأس وفدا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات بعدة مدن صينية تشمل اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال مصدر من الوفد السوري إن الأسد سيجتمع مع شي الجمعة قبل يوم واحد من حضور افتتاح دورة الألعاب. ومن المقرر أن يعقد الوفد السوري اجتماعات أخرى في بكين يومي الأحد والاثنين.

وستكون زيارة الأسد للصين التي تستغرق أياما إحدى أطول فترات غيابه عن سورية منذ اندلاع الحرب الأهلية.