حرصت على أن ألتقي بكم لأشد على أيديكم وأوصيكم ببذل ما في وسعكم من جهود لتحقيق الأمل المنشود ورفع اسم الكويت عاليا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وأبنائه وبناته الرياضيين المشاركين في الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية وذلك في مقر إقامة سموه حفظه الله بمدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

هذا وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة تشجيعية لأبنائه وبناته الرياضيين بهذا اللقاء هذا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب،،،

مدير عام الهيئة العامة للرياضة،،،

رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية،،،

أبنائي اللاعبين واللاعبات.. الحضور الكريم،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني في البداية أن أرحب بكم وأنقل لكم تحيات قائدنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ودعوات سموه بأن تكلل جهودكم بالتوفيق والتميز خلال مشاركتكم ممثلين لوطننا العزيز والرياضة الكويتية في الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

أبنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات،،،

حرصت خلال هذه الزيارة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على أن ألتقي بكم وكافة الإداريين والمعنيين بتمثيل دولة الكويت في هذه البطولة الدولية لأشد على أيديكم وأوصيكم ببذل ما في وسعكم من جهود لتحقيق الأمل المنشود ورفع اسم الكويت عاليا في هذا المحفل الرياضي.

أبنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات،،،

لقد جئتم إلى هنا لتمثيل وطنكم لا أنفسكم والرياضة أخلاق قبل أن تكون أداء فتحلوا خلال مشاركتكم بالأخلاق الكريمة وتمسكوا بالقيم النبيلة مدركين أن ما بذلتموه في التدريب والاستعداد هو القوة والعتاد في بلوغ الغايات وتحقيق الإنجازات من خلال منافسات شريفة لحصد جوائز رفيعة.

ونحن إذ نبث فيكم روح الحماس فإنه لا يفوتنا أن نقدر كافة الجهود المخلصة التي بذلها المدربون وجميع المعنيين مؤكدين أهمية الاستمرار في تطوير الرياضة الكويتية بمختلف أنواعها والارتقاء بها مواكبين كل حديث وجديد من أجل تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة دولة الكويت العالية وسمعتها الطيبة.

وفي الختام،،،

ندعو الله في علاه أن يوفق الجميع لما فيه خير كويتنا الغالية وتقدمها وصلاح أبنائها المخلصين وتميزهم في ظل الرؤى السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب المقام السامي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وأمد لنا في عمره وسدد خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،".

هذا وقد تم إهداء سمو ولي العهد حفظه الله هدية تذكارية من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية كما تم التقاط صورة تذكارية مع سموه حفظه الله بهذه المناسبة.

وقد حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.