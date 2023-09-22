انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات (معرض عمان الدولي للكتاب) الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية وبرعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمشاركة دولة الكويت.



وتشارك في المعرض الذي يستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت الى جانب حوالي 400 دار نشر محلية وعربية ودولية.



وقالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في تصريح صحافي عقب الافتتاح إن معرض عمان الدولي للكتاب يمثل قصة نجاح لصناعتي الكتاب والنشر في الأردن وأصبح جزءا من الخطاب الثقافي الاردني وإحدى وسائل المعرفة.



وأضافت ان المعرض يمثل منصة للحوار والتواصل مع الأفكار ويقدم فعاليات تناسب الأسرة وطلبة المدارس والجامعات والمؤسسات والهيئات الثقافية وزوار الأردن وهو فرصة للتفاعل مع البرنامج الثقافي الذي خصص هذا العام مساحة للأطفال.



من جانبه، قال السفير القطري لدى الأردن (دولة الشرف في المعرض) السفير الشيخ سعود آل ثاني إن تجربة معرض عمان الدولي للكتاب فريدة بالنظر إلى حجم مشاركات دور النشر العالمية في الفعاليات.



من جهته، قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مدير المعرض جبر أبو فارس في تصريح مماثل إن المعرض يرفع شعار (القدس عاصمة فلسطين) لما تمثله المدينة المقدسة في وجدان الأمة العربية ولتأكيد عروبتها وهويتها الراسخة في قلوب وعقول العرب مسلمين ومسيحيين وانسجاما مع موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا وتأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وتحل دولة قطر ضيف شرف على معرض عمان للكتاب بوفد رسمي يضم عددا من الأدباء والروائيين والباحثين القطريين يشاركون ببرنامج ثقافي يتنوع بين ندوات وأمسيات ثقافية وفكرية.