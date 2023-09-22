أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن إدارة نظافة محافظة الأحمدي نفذت حملة نظافة واسعة على الساحات في صناعية الفحيحيل فيما يخص الشاحنات والمعدات الثقيلة المخالفة ورفعها من قبل الفريق الرقابي.



وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في المحافظة نواف المطيري إن الحملة جاءت بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وإشراف ومتابعة من قبل مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، مبينا أن حصيلة الحملة الميدانية وضع 52 ملصقا لسيارات مهملة إلى جانب توجيه 8 تعهدات ورفع عربتي آيس كريم في منطقة الفحيحيل الصناعية.



ودعا أصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة والسيارات المهملة والسكراب الى التعاون مع فرق البلدية والالتزام بعدم وقوف هذه الشاحنات في الساحات غير المسموح لها بالوقوف تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.