عبدالعزيز الفضلي



استقبلت وزارة التربية أبناءها الطلبة من ذوي الإعاقة في مدارس التربية الخاصة بمنطقة حولي، مع توفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة من أجل صنع بيئة تعليمية ملائمة لقدراتهم.



وذكر مراقب الشؤون الإدارية في إدارة التربية الخاصة محمد العجمي ان إدارة التربية الخاصة استقبلت 1522 طالبا وطالبة، مع عدد من طلاب المنح في جميع مدارس التربية الخاصة، والبالغ عددها 20 مدرسة من مختلف الإعاقات، الحركية والسمعية والبصرية والداون والسلوك التوحدي، مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته الهيئة الإدارية والتعليمية في إدارة التربية الخاصة، من أجل نجاح انطلاقة العام الدراسي، متمنيا عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتوفيق للجميع.



بدورها، ذكرت مديرة مدرسة الرجاء الابتدائية بنين خلود ناصر المقيد انه تم استقبال 120 طالبا في المدرسة، وتشتمل المدرسة على ثلاث فئات من الإعاقات، مع تجهيز القوائم من قبل الاخصائيات وتوفير الباصات وتوزيعها بطريقة تلائم جميع الإعاقات، بالإضافة الى عمل أنشطة صباحية لهم، تحفزهم على بداية الدراسة في العام الدراسي الجديد.