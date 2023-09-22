ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمين العام بالإنابة د. فايز الظفيري دعا جميع رؤساء مراكز العمل بالجامعة إلى ضرورة عدم استقبال أي مراسلات مع البعثات الديبلوماسية المختلفة في البلاد، مؤكدة انه بعد قيام عدد من البعثات الديبلوماسية التواصل المباشر مع عدد من القطاعات والادارات في جامعة الكويت دون ابلاغ وزارة الخارجية او التواصل معها بهذا الخصوص كما هو معمول به عرفا.



وأكدت المصادر ان الامين العام اكد على ضرورة عدم مخاطبة البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت، لافتة الى ضرورة الامتناع عن الرد على المخاطبات التي ترد اليها بشكل مباشر من البعثات الديبلوماسية.



واشارت الى ضرورة ابلاغ وزارة الخارجية واحاطتها بذلك مع حصر مراسلات تلك البعثات الديبلوماسية على وزارة الخارجية فقط لا غير، داعية الى ضرورة الالتزام بهذا القرار.