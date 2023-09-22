عبدالله قنيص



شرع رجال مباحث ميناء عبدالله، في البحث عن عصابة مكونة من شابين وفتاة أقدموا على سرقة عدد من الأغنام من جواخير مختلفة في بر ميناء عبدالله، وسجل أصحاب الحلال قضايا بحق اللصوص وصل عددها الى خمس قضايا.



وقال مصدر أمني إن خمسة أشخاص تقدموا بأوقات مختلفة ببلاغات يفيدون فيها بتعرضهم لسرقة من قبل أشخاص تمت مشاهدتهم بكاميرات المراقبة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وهم شابان وفتاة، حيث يخدعون حراس الأغنام بأنهم يعرفون مالكها ثم يقومون بسرقة عدد من الأغنام والهرب.



هذا، وتمت إحالة ملف القضية لرجال المباحث لضبط المتهمين.