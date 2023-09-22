أعلنت جامعة «عبدالله السالم» عن استقبالها يوم الأحد المقبل الدفعة الأولى من طلبتها المقبولين البالغ عددهم 605 طلاب وطالبات في مختلف البرامج وذلك في تدشينها لعامها الأول.



ورحبت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة د.موضى الحمود، في بيان صحافي، بأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية بانضمامهم إلى أسرة الجامعة كما رحبت بأول دفعة من الطلبة المقبولين فيها.



وأوضحت د.الحمود أن اختيارهم للدراسة في الجامعة كان نتيجة لتميزهم ومن هذا المنطلق قامت الجامعة وبعناية فائقة بوضع برنامج متميز لهؤلاء الطلبة ليكونوا خريجين متميزين وإضافة مهمة للكويت، مبينة أن هذه الجامعة مختلفة بطبيعة تخصصاتها وطبيعة عملها.



من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الإدارة التأسيسي للجامعة د.عادل الحسينان، وفق البيان، إن المجلس يعتزم في الفترة التشغيلية المقبلة تقديم كل الدعم لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والطالبات حتى تكون جامعة «عبدالله السالم» وفق المعايير والخطط التي تليق بطموحات الجميع.



وأكد د.الحسينان حرص أعضاء المجلس على التعاون مع جميع أفراد الأسرة الجامعية وتأمين كل الموارد لجميع الجهات التابعة للجامعة كونها جامعة حكومية، متطلعا للمزيد من العلاقات الثقافية التي تدعم دور الجامعة لتصبح من أعرق الجامعات بتحقيق رؤية ورسالة الجامعة التي ستقوم بجهود وطاقات الأسرة الجامعية المؤسسة لها.



من جهته، قال عضو مجلس الإدارة التأسيسي د.فواز العنزي إن الجامعة تختلف عما هو معهود في عالم التعليم بوجه عام وفي الكويت بوجه خاص، مبينا أن التخصصات المطروحة فيها من قائمة الأعلى طلبا في سوق العمل.



ولفت إلى أنها تضم تخصصات تطرح للمرة الأولى في الكويت كما تعتمد على تعزيز ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد.



وذكر البيان أن الجامعة عقدت اللقاء التعريفي لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة التدريسية المساندة الأحد الماضي واللقاء التنويري الأول للدفعة الأولى من طلبتها المستجدين.



كما قدم عضو مجلس الإدارة التأسيسي ورئيس لجنة الشؤون الأكاديمية د.علي المطيري عرضا مرئيا عن البرامج الأكاديمية واللوائح الطلابية خلال اللقاء التنويري.



وتناول العرض المرئي المتطلبات الدراسية للتخرج وصحائف التخرج والحد الأدنى والأعلى للعبء التدريسي ومدة الدراسة بالجامعة وحساب المعدل والإنذارات الجامعية والجزاءات وطريقة التعامل مع الغش في الاختبارات.



وتطرق اللقاء إلى الإرشاد الأكاديمي وقواعد الانسحاب من المقررات ومن الجامعة وقواعد الحضور والغياب وضوابط مراجعة الاختبارات وإعادة دراسة المقررات وغيرها من البنود المهمة في اللوائح الطلابية.