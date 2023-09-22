أشاد رئيس جامعة الخليج العربي د.سعد آل فيهد بدور الكويت الداعم وغير المحدود لمسيرة الجامعة ومشاريعها التعليمية والعلمية منذ تأسيسها وتبنيها فكرة إنشاء جامعة خليجية مشتركة قبل عام 1980.



وأعرب رئيس جامعة الخليج العربي التي تتخذ من المنامة مقرا لها خلال لقائه رئيس المكتب الثقافي د.محمد الدغيم عن اعتزازه بثقة الكويت بالجامعة التي تبتعث أبناءها لدراسة الطب والعلوم الطبية ومختلف التخصصات التربوية والتقنية والبيئية وإدارة الأعمال على مستوى الدراسات العليا.



وثمن جميع الإسهامات الكويتية الداعمة للجامعة، معربا عن اعتزازه بما حققه الكرسي الأكاديمي للمغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح في مجال الميكروبيولوجيا الاكلينيكية والمناعة من إنجازات علمية مشهودة منذ 2006.



وأشاد بحرص الملحقيات والمكاتب الثقافية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على متابعة شؤون طلبتها طوال سنوات دراستهم بالجامعة.



واشار آل فهيد إلى أهم البرامج الأكاديمية ذات الطابع الابتكاري والابداعي التي طرحتها الجامعة حديثا مؤكدا حرص الجامعة على استقطاب الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون للاستفادة من البرامج العلمية التي تطرحها.



كما أكد أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها وخبراتها لتخريج كوادر بشرية ذات كفاءة عالية لخدمة أهداف التنمية المستدامة في دول الخليج ليتسمر دورها الاستراتيجي والمحوري كمنظومة تعليمية تلم شمل أبناء الخليج تحت قبة واحدة.



من جانبه، أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي أن جامعة الخليج العربي اكتسبت على مدى أكثر من 40 عاما سمعة علمية وأكاديمية ذات ثقة عالية في دول الخليج لما تتميز به من معايير أكاديمية تتسم بالجودة والتطوير المستمر إذ تعتمد كلية الطب نهجا مبتكرا وتعليما قائما على حل المعضلات الطبية.



ولفت إلى ما تمضي إليه كلية الدراسات العليا والمعهد العربي الفرنسي في طرح التخصصات الأكاديمية المبتكرة والنادرة التي يحتاجها سوق العمل الخليجي.



وأشار إلى أن السمعة الأكاديمية الإيجابية المترسخة للجامعة تعود إلى تطور الرؤية الاستراتيجية التي بناها فريق عمل جماعي لترسيخ الجامعة كمؤسسة أكاديمية قائمة على الابتكار.