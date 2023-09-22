آلاء خليفة



استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري بحضور مدير مركز اللغات بالوكالة في كلية الآداب د. خالد الفضلي سفير جمهورية كوريا تشونغ بيونغ-ها، والسكرتير الثاني لدى سفارة جمهورية كوريا جينكوك لي، وعضو هيئة تدريس اللغة الكورية في مركز اللغات بجامعة الكويت جونقيون كيم، وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 في مكتب مدير جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.



وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية، والنظر في إمكانية التوسع في التعاون الأكاديمي المشترك بين بين الطرفين.



وبدوره، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز منشر الظفيري بالسفير الكوري في مدينة صباح السالم الجامعية، موضحاً حرص جامعة الكويت على تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الكورية، لاسيما التعاون في تعليم اللغة الكورية التي تلقى انتشارًا كبيرًا مؤخرًا في دولة الكويت، بالإضافة لبحث سبل التعاون المشترك في برامج التعليم المستمر في مختلف التخصصات.



وأشار أ.د.الظفيري إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة الكوريين لدراسة اللغة العربية؛ حيث استقبلت جامعة الكويت 10 طلاب من جمهورية كوريا للدراسة في مركز اللغات، متطلعاً للمزيد من التعاون الأكاديمي المثمر بين جامعة الكويت والجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية كوريا.