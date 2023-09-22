اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «رصد الأخبار على شبكة الإنترنت» بمشاركة موظفين من الوكالة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ووحدة تنظيم التأمين.



وتناول البرنامج التدريبي، الذي استمر خمسة أيام وحاضر فيه عضو مجلس الإعلام الجديد بنقابة الصحافيين البريطانية أحمد الشيخ، عدة موضوعات متخصصة منها طرق بحث ورصد الأخبار المتنوعة عن طريق شبكة الإنترنت وتطوير خطة المعالجة الإعلامية ومعرفة المصادر الموثوقة.



وتنوعت محاور البرنامج بين تدقيق الأخبار ومعرفة اهتمام الجمهور ومتابعة تدرجاته وتفاعلاته إضافة إلى وسائل وصد الأخبار والمعلومات عبر الصور والفيديوهات وبناء القصص الإخبارية ونشرها عبر الشبكات الاجتماعية لاسيما معرفة التطبيق الشامل لكيفية الرصد والتدقيق والبناء الإخبارية.



من أبرز المحاور كذلك معرفة الأخبار المزيفة وطرق الكشف عنها وعرض مواد إعلامية تمت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبيان الفروق التقنية خلالها وغيرها من الطرق رصد الأخبار المتنوعة عبر شبكة الإنترنت.