تلقت إدارة الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي مساء الأحد المقبل في ذهاب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه بعدما توج بالنسخة الماضية على حساب الوداد البيضاوي المغربي.



فيما صرح طبيب النادي الأهلي أحمد جاب الله أن بيرسي تاو لاعب الفريق تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري، ويخضع الجنوب أفريقي لفحص طبي اليوم لحسم موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.



إلى ذلك، بدأ مسؤولو المصري البورسعيدي في التفاوض مع نظرائهم في الزمالك لحل مشكلة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد وديا، وذلك بعد أن قرر الاتحاد المصري مؤخرا تحويل الثنائي للتحقيق بعد شكوى رسمية تقدم بها الزمالك ضدهما على خلفية التوقيع للنادي المصري دون موافقته.



في غضون ذلك، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات عن شهر سبتمبر، وشهد التصنيف تراجع مصر للمركز 35 والخامس أفريقيا، فيما احتل المنتخب المغربي صدارة التصنيف الأفريقي والعربي والمركز 13 عالميا.



وفي أخبار الدوري المصري الممتاز، حقق الداخلية فوزه الأول بهدف نظيف على حساب إنبي أحرزه عبدالعزيز السيد في الدقيقة (36)، بينما فاز الصاعد حديثا بلدية المحلة على منافسه المقاولون العرب بهدفين نظيفين لعبدالرحمن سمانة وحسام أشرف، فيما انتهى ثالث اللقاءات بين سموحة والجونة بالتعادل الإيجابي 1-1.