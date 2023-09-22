بيروت - ناجي شربل



تعود الحركة إلى ملاعب الكرة اللبنانية، بعد توقف فرضته مشاركة المنتخب اللبناني في دورة كأس ملك تايلند الدولية الـ 49 التي حل فيها ثالثا بفوزه على الهند 1-0، إذ تقام اليوم مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الممتاز، حيث يلتقي طرابلس الرياضي مع الراسينغ بيروت على ملعب مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية، إذ يسعى الراسينغ إلى الفوز لضمان حجز مقعد في سداسية الأوائل، فضلا عن تصفية «حساب قديم» مع طرابلس الذي أسقطه للدرجة الثانية قبل أعوام بفوزه عليه في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في حين يتطلع طرابلس إلى تحقيق فوز أول في الدوري بعد تعادلين.



وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، يلتقي البرج والأهلي النبطية، اذ يتطلع البرج الى استعادة نغمة الفوز بعد تعادل مع الراسينغ وخسارة أمام النجمة في المرحلتين الثالثة والرابعة، فيما يتطلع الأهلي النبطية إلى مواصلة عروضه القوية أمام الكبار، وهو الذي غنم بـ 3 نقاط من 3 تعادلات.



فيما تقام غدا السبت مباراتان، فيلتقي التضامن صور الثامن بـ 4 نقاط والحكمة صاحب القاعة بلا رصيد من النقاط على ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية. فيما سيقام اللقاء الثاني على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس بين الصفاء والأنصار بطل المسابقة بـ 14 لقبا قياسيا. وستكون المباراة الأولى للصفاء تحت قيادة مديره الفني الجديد باسم مرمر العائد للملاعب اللبنانية بعيدا عن بوابة نادي العهد.



وتختتم الجولة الأحد المقبل، حيث يلتقي في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، العهد حامل اللقب والوصيف بـ 9 نقاط مع شباب الساحل السادس بـ 6 نقاط علما انه أحد ثلاثة فرق (إلى جانب النجمة والأنصار) لم تخسر بعد في المسابقة.