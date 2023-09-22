الدوحة - فريد عبدالباقي



يتصدر كلاسيكو الريان والعربي مشهد الجولة الرابعة من الدوري القطري الذي سيقام في الساعة 6:00 مساء غد بستاد أحمد بن علي المونديالي.



وتعود منافسات الدوري القطري من جديد بعد توقف دام أكثر من 20 يوما لخوض منتخب قطر مباراتين وديتين ضد كينيا وروسيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وكذلك لارتباط السد والدحيل بمباريات الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا.



ويعتلي الريان صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يحتل العربي المركز السادس برصيد 3 نقاط.



ومن المتوقع أن يشهد اللقاء مشاركة النجم الإيطالي ماركو فيراتي مع العربي، والمغربي أشرف بن شرقي مع الريان، وذلك بعد انضمامهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وفي باقي المباريات، يلتقي أم صلال (العاشر برصيد نقطتين) مع الأهلي (الحادي عشر وقبل الأخير بلا رصيد) في 8:00 مساء غد، وفي التوقيت نفسه يلتقي قطر (التاسع برصيد نقطتين) مع السد (الرابع برصيد 7 نقاط).



هذا، وأعلن الريان تعاقده رسميا مع لاعب السد السابق رودريغو تاباتا (42 عاما) في صفقة انتقال حر، ليعود إلى الفريق بعد غياب 3 أعوام بناء على توصية من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.



وخاض تاباتا مسيرة ناجحة مع الريان منذ التحاقه في يناير 2011، حتى نهاية موسم 2019-2020، حيث نجح قائد الريان السابق في الحصول على لقبي كأس أمير قطر 2011 و2013، ولقب كأس ولي عهد قطر 2012، كما قاد الريان للحصول على لقب الدوري القطري موسم 2015-2016 بعد غياب دام 21 عاما.