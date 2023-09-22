استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض.



وقال زيلينسكي، الذي زار واشنطن خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، إن هذه الزيارة «بالغة الأهمية»، في وقت تسعى كييڤ إلى إقناع بايدن وخصوصا الكونغرس بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية إليها في مواجهة روسيا.



وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا قدرات كبيرة للدفاع الجوي، لكن بدون تزويدها في المرحلة الراهنة صواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى التي تطالب بها.



وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان في مؤتمر صحافي إن الرئيس بايدن «قرر أنه لن يزود (كييڤ) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا».



وقبل ذهابه إلى البيت الأبيض، زار زيلينسكي وزارة الدافع الأميركية (الپنتاغون) بعدما حذر في الكونغرس هناك النواب الجمهوريين المترددين في إقرار حزمة جديدة من المساعدات الكبرى لأوكرانيا، من أن بلاده تواجه خطر خسارة الحرب أمام روسيا في حال توقف تدفق الدعم.



وكتب الرئيس الأوكراني بحسابه على منصة «إكس»: «شددت على ان انتصار أوكرانيا يضمن ألا تزعزع روسيا ولا أي ديكتاتورية أخرى استقرار العالم الحر».



وأضاف «للانتصار يجب ان نبقى موحدين»، في وقت يدرس الكونغرس حزمة جديدة محتملة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.