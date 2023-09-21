التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الخميس وزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية توبياس ليندنر وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن اللقاء «شهد مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008».