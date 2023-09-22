بحفظ الله ورعايته، وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح امس إلى مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك للقاء سموه معه ولحضور حفل افتتاح الـدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار وزير النقل والمواصلات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لي شو بنغ ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ تشي وي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح عيسى حيات وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم الناجم والملحق العسكري الكويتي لدى جمهورية الصين الشعبية العميد ركن بحري نعمان سفاح الراشد والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله التركي والقنصل العام لدى هونغ كونغ ناصر الغانم ومسؤولو مكاتب سفارتنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.