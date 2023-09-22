القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



دعا وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب النائب أحمد أباظة حكومة د.مصطفى مدبولي، إلى إنشاء ثلاث قنوات فضائية لبث برامج خاصة للمصريين العاملين في الخارج بالدول العربية، والثانية لبث إرسالها المتخصص إلى شعوب الدول العربية، وثالثة باللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية.



وأكد النائب أحمد أباظة، في حوار مع «الأنباء»، أن إنشاء هذه القنوات أصبح ضرورة في الوقت الحاضر. والى تفاصيل الحوار:



لماذا قصدت أن تكون هناك قناة خاصة للعاملين في الدول العربية؟



٭ الدول العربية، خاصة الخليجية، منها تضم أكبر تجمعات من المصريين العاملين بالخارج، وهم في حاجة إلى برامج خاصة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أرى ضرورة أن يتم من خلال البرامج الحوارية على هذه القناة التواصل المباشر بين المصريين والمسؤولين الكبار في الجمارك والضرائب العقارية والعامة ومختلف الوزارات وسكرتير عموم المحافظات حتى يتم الرد على كل الأسئلة المتعلقة بالرسوم الجمركية أو الإجازات من دون مرتب أو بث البرامج المتعلقة بالإعارات إلى الدول العربية أو الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم حال زيارتهم أو العودة النهائية إلى مصر وانتهاء عملهم في الخارج.



هل هناك مقترحات أخرى يمكن أن تفيد المصريين في الخارج؟



٭ نعم، إنني أناشد وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج سها الجندى أن تجرى حوارا أسبوعيا على الأقل عبر القنوات الجديدة عن كل شؤون المصريين والقوانين التي تصدر في هذا الشأن، وأن تعلن عن الخطوات المتخذة لحماية حقوق المصريين في الخارج وان تعلن الوزيرة عن الجديد في عالم خدمة مطالب المصريين وتنفيذها.