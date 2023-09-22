نفخر بجهود العاملين في هيئة الخدمات الطبية وبعطائهم الزاخر بالوفاء والإخلاص للوطن



اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، صباح امس الخميس، بمقر الوزارة مع قيادات هندسة المنشآت العسكرية، حيث تم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بآلية سير العمل بقطاع هندسة المنشآت العسكرية، واستعراض البرامج والخطط والمشاريع المعدة لمختلف القطاعات العاملة بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى التعرف على نسبة ما تم إنجازه من هذه الأعمال والمشاريع.



وقد أعرب الشيخ أحمد الفهد عن اهتمامه وحرصه على تذليل مختلف العقبات التي قد تعترض تنفيذ مثل هذه الخطط والبرامج، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بقيام جميع القطاعات العاملة بالوزارة بمهامها وواجباتها على أكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام كافة الملاحظات التي ترد من قبل الجهات الرقابية في البلاد حول مختلف الإجراءات والتعاملات التي يتم اتخاذها.



وأكد خلال الاجتماع أهمية دور هندسة المنشآت العسكرية في تنفيذ ومتابعة جميع المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى تقديمها لكل أشكال الدعم والمساندة لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية في وزارة الدفاع.



كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في وقت لاحق من صباح اليوم، مع قيادات هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، حيث اطلع خلال الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الإجراءات المتبعة ضمن خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها في الهيئة.



هذا، وقد عبر الشيخ أحمد الفهد عن فخره واعتزازه بجهود العاملين في هيئة الخدمات الطبية، وبعطائهم الزاخر بالوفاء والإخلاص لوطنهم، وذلك من خلال تقديمهم لخدمات الرعاية الصحية والطبية بمختلف اختصاصاتها لمنتسبي القوات المسلحة وللمدنيين العاملين بالوزارة علاوة على تعاونهم وعملهم وتنسيقهم الدائم مع الجهات الصحية في البلاد.



وفي ختام اجتماعاته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد قيادات هندسة المنشآت العسكرية وهيئة الخدمات الطبية إلى مواصلة البذل والعمل على تضافر كافة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، وهو الارتقاء بمستوى وكفاءة خدمات الدعم والرعاية والاهتمام المقدمة لقطاعات وزارة الدفاع ومنتسبيها.



حضر هذه الاجتماعات وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان حسين الفضلي، وعدد من قيادات الوزارة.



.. وزير الدفاع زار «العمليات والخطط»: تسخير كل الإمكانات لرفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد لمنتسبي الجيش



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، اهتمامه ودعمه لمنتسبي الجيش الكويتي، وحرصه على تسخير جميع الإمكانات الكفيلة برفع مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم واستعدادهم القتالي، وذلك بهدف تمكينهم من أداء دورهم المشرف وواجبهم الوطني البطولي في الذود عن تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.



جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم الخميس إلى هيئة العمليات والخطط برئاسة الأركان، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري وعدد من كبار الضباط والقادة بالجيش.



استمع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة إلى شرح قدمه مدير الخطط المشتركة في هيئة العمليات والخطط العميد الركن فواز خضير الحربي تم خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ومتابعتها من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق، والتي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات في عموم وحدات الجيش الكويتي.



وقد أشاد الشيخ أحمد الفهد بجهود هيئة العمليات والخطط وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لعموم وحدات الجيش، وما تملكه من خبرات وإمكانات في مجال قيادة وإدارة مختلف الأزمات، وما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في العمل على أحدث الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية، ما يسهم في حفظ أمن وسرية المعلومات العسكرية، وتأمين عملية تمريرها بين مختلف القطاعات العسكرية.