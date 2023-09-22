

لحم التمساح



هل يجوز أكل لحم التمساح، وما حكم تمريض المرأة للرجال في بلد غير مسلم للحاجة؟



٭ نعم يجوز إذ لا دليل على تحريمه، أما عن حكم تمريض المرأة للرجال فإذا كان للضرورة فلا بأس، والله أعلم.



لا أستطيع الزواج



أنا شاب أريد الزواج، ولكن وضعي المادي لا يسمح بذلك، سؤالي هل يجوز أن أعيش بقية حياتي دون زواج؟



٭ نعم يجوز، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من استطاع منكم الباءة فليتزوج».



الدعاء الجماعي



ما حكم الدعاء الجماعي، مثلا بعد الدرس يدعو ويرفع يديه والناس يرفعون أيديهم ويقولون آمين؟



٭ لا بأس به ولا داعي أن يتخذ عادة.



كلمة «آمين»



لماذا نقول في صلاتنا كلمة «آمين» بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة؟



٭ نقول «آمين» اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين»، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فنقول هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واستجابة لأمره بعد قول الإمام ولا الضالين.



المسبحة



ما حكم المسبحة؟



٭ المسبحة للعب لا بأس ولكن للتسبيح يكره، والأصل ان يسبح بالأصابع فإنها تشهد له.



هل يجوز ان ارسل زكاة مالي إلى أقاربي وأقارب زوجتي في الصومال وأنا اعيش في أوروبا؟



٭ يجوز بل يستحب هذا، لأن فيه زكاة وصلة رحم، فهذا أفضل.