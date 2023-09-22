ذكر في سيرة ابن هشام: «كان صلى الله عليه وسلم في بدر يعدل الصفوف، ويقوم بتسويتها، لكي تكون مستقيمة، متراصة، وبيده سهم لا ريش فيه، يعدل به الصف، فرأى رجلا اسمه سوّاد بن غزية وقد خرج من الصف، فطعنه صلى الله عليه وسلم في بطنه، وقال له: «استوِ يا سوّاد»، فقال: يا رسول الله أوجعتني! وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وقال: «استقد»، فاعتنقه، فقبَّل بطنه، فقال: «ما حملك على هذا يا سوّاد؟!»، قال: يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمّس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله بخير».



فشهد بدرا، وهو الذي أسر خالد بن هشام المخزومي. وقد ذكره محمد بن سعد البغدادي في اثني عشر رجلا في «طبقات البدريين من المهاجرين والأنصار»، من بني عدي بن النجار، وهم: حارثة بن سراقة، وعمرو بن ثعلبة، ومحرز بن عامر، وسليط بن قيس، وأبوسليط، وعامر بن أمية، وثابت بن خنساء، وقيس بن السكن، وأبوالأعور، وحرام بن ملحان، وسليم بن ملحان، وسواد بن غزية، وهو حليف لهم.