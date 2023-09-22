نحن بين يدي سورة الشورى وهي من السور المكية، والقرآن كله مداره التوحيد وهو وحي من الله تعالى أوحاه إلى نبيه كما أوحى إلى غيره من الأنبياء. ونحن نعلم أن للقرآن ثلاثة مقاصد: التعريف بالمدعو إليه وهو الله عز وجل، وثانيا: التعريف بالصراط المستقيم، وثالثا: بيان أحوال الواصلين، فمنهم من وصل إلى خير ومنهم من وصل إلى الشر. فهل نحن نحتاج أن نتعرف إلى الله تعالى؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالآثام.



عظمة الله تعالى



(له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي العظيم)



لله وحده ما في السموات وما في الأرض وهو العلي بذاته وقدرته وقهره، العظيم الذي له العظمة والكبرياء، الجميع عبيد له وملك له تحت تصرفه.



(تكاد السموات يتفطرن من فوقهن... الآية)



من عظمته عز وجل تكاد السموات يتشققن كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الرحمن وجلاله تبارك وتعالى، والملائكة يسبحون بحمد ربهم وينزهونه عما لا يليق به، ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض.



(ألا إن الله هو الغفور الرحيم) الغفور لذنوب عباده، الرحيم بهم فهو واسع المغفرة. وعندما يصف الله تعالى نفسه بالغفور تسمى الـ (الاستغراق) أي كل صفات المغفرة بيده وهو الرحيم وتدل على الاستمرار بالرحمة.



(والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم)



يعني المشركين، والله يسلي قلب نبينا الكريم الذي كان يبكي صلى الله عليه وسلم لكفرهم فيقول له الله تعالى: ما أنت يا محمد الوكيل عليهم يحفظ أعمالهم إنما أنت منذر فعليك البلاغ وعلينا الحساب.



عدل الله عز وجل



(وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها... الآية). وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أوحينا إليك قرآنا بلغة العرب لتنذر أهل مكة ومن حولها من سائر الناس، وتنذر عذاب يوم الجمع وهو يوم القيامة والناس فيه فريقان فريق في الجنة وهم المؤمنون بالله وهم الذين اتبعوا ما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم فريق في النار وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة... الآية)



لو شاء الله تعالى أن يجمع خلقه على الهدى ويجعلهم إما على الهداية أو على الضلالة ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء وأضل من يشاء، والظالمون أنفسهم بالشرك ما لهم من ولي يتولى أمورهم يوم القيامة ولا نصير ينصرهم من عقاب الله تعالى.



الله وحده هو الولي



(أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي... الآية) الله وليك لأنك من أهل الإيمان، والله وحده هو الولي يتولاه عبده بالعبادة والطاعة ويتولى عباده المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم في جميع أمورهم وهو يحيي الموتى عند البعث وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء قادر على إحياء القلوب كما يحيي الأموات وكما يحيي العظام سبحانه.



التحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم



(وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله... الآية) يبين الله عز وجل خطابه للناس أي مهما اختلفتم فيه من شيء من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء فحكمه إلى الله ومرده إلى الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذلكم الله ربي وربكم، عليه وحده توكلت في أموري وإليه أرجع في جميع شؤوني فالاستقامة في أمرين: الاستعانة بالله تعالى والإنابة إليه. وهنا يمتدح الله تعالى العبد الذي يرجع إليه فلنكن فيمن امتدحهم الله تعالى فكيف أكون من عباده الأوابين؟ أكرر التوبة وأستغفر الله لأكون من الأوابين.



ليس كمثله شيء



قال الله تعالى مبينا كمال قدرته ومشيئته وحكمته (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا... الآية) لأنه خالق السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم من الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا يتكاثرون، ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك وهو السميع البصير لا يخفى عليه من أعمال خلقه وأقوالهم شيء. له مفاتيح وخزائن ملكه، بيده مفاتيح الرحمة والأرزاق يوسع رزقه على من يشاء ويضيق على من يشاء.



(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)