من أخطر آفات العصر الحاضر خطورة المخدرات والمسكرات... وهذه نصائح عامة أهمس بها في أذن فلذات أكبادنا: الحرص على الصحبة الصالحة التي تعينكم على حفظ أنفسكم، أن تكون واعيا ومدركا لخطورة هذه الآفة الخطيرة، أن تشغل وقت فراغك بالمفيد، تعرف على مواهبك وقدراتك وأن تشجع نفسك على تعلم بعض الهوايات الجديدة التي لم يسبق لك أن مارستها.



ومن وقع في ذلك تذكر:



1 - إن كنت تعاني من مشاكل أيا كانت، فليس من العقل أو الحكمة أن تهرب منها إلى تعاطي المخدرات والمسكرات، بل يجب عليك أن تتعامل مع هذه الضغوط والمشاكل بحكمة وممارسة تمارين التنفس ومطالعة الكتب والتطوع في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية.



2 - مصارحة والديك أو معلمك أو الاخصائي الاجتماعي في مدرستك.



3 - باب التـــوبة مفتوح ولتبادر بانتشال نفسك ومعالجتها.