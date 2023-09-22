ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنّا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا - الكهف: 83 - 85)



قصة ذي القرنين



هذه القصة الرابعة والأخيرة في سورة الكهف المباركة، سمي بذي القرنين لبلوغه قرني الشمس في مطلعها ومغربها.



اليهود يسألون النبي ﷺ عن ذي القرنين الملك الذي ملك الأرض بأسرها من مشرقها إلى مغربها، فرد عليهم النبي ﷺ: سوف أتلو عليكم عن بعض أخباره قرآنا منزلاً من عند الله عز وجل، لقد أعطاه الله عز وجل الملك والسلطان على الأرض والقدرة على التصرف فيها، وأعطاه من كل شيء يحتاج إليه في مملكته طريقا يوصله إلى مطلوبه من علم ومعرفة وصنعة أو غير ذلك.



قبس هذه الآية: الله عز وجل خلق البشر جميعا وجعلهم يتفاوتون بالعلم والمكانة والقدرة والأفضلية، فما يأتيك من فضل الله عز وجل قد يحرمه عن غيرك، فارض بما قسم الله لك من فضله.