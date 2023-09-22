اعتمدت الإدارة العامة للطيران المدني الخطة الوطنية للملاحة الجوية التي تهدف إلى تطوير إجراءات المراقبة الجوية وتحديث أجهزة رادارات الطائرات والأرصـــاد الجوية للسنوات المقبلة.



وأكد المدير العام لـ «الطيران المدني» بالتكليف عماد الجلوي لـ «كونا» أن هذه الخطة تسعى إلى تحقيق الهدف بتطوير قطاع خدمات الملاحة الجوية في البلاد بما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة.



وأوضح الجلوي أنه تم التنسيق لعمل «الخطة الوطنية للملاحة الجوية» منذ بداية شهر مايو الماضي من قبل المختصين في الادارة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي «مكتب الشرق الاوسط» لمراجعة جميع المتطلبات الدولية والمحلية لعمل خارطة طريق بهذا الشأن.



وبين أنه سيتم البدء بتطبيق هذه الخطة تدريجيا في نهاية هذا العام بما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة القريبة من الإقليم الكويتي والأجهزة الملاحية المطلوبة.



وأضاف أنه سيتم التعاون مع الشركات المحلية والدولية لوضع آلية تضمن مغادرة الطائرات من مطار الكويت الدولي في الوقت المحدد لها دون تأخير.



وذكر أن الكويت وبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «مكتب الشرق الوسط» هي أول من أصدر الخطة الوطنية للملاحة الجوية من بين دول الإقليم «لتصبح الخطة الوطنية للملاحة الجوية الكويتية نموذجا يحتذى».



وأفاد بأنه سيتم عمل عرض مرئي في الاجتماع المقبل للدول الأعضاء بالمنظمة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية من قبل ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني وخبراء المنظمة.