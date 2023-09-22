عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامه السلطان نشرة عامة لجميع المدارس والمعاهد ورياض الأطفال بالتعليم العام بشأن إقامة إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية منصة «استشير» بهدف تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والأسرية للطلبة وأولياء أمورهم وللدخول على المنصة من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني: http://moe.edu.kw.



كما أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني نشرة عامة للمدارس بجميع المراحل التعليمية (رياض أطفال ـ ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوية ـ التعليم الديني) بشأن الزيارات غير المبرمجة، حيث قامت إدارة الأنشطة المدرسية بالتنسيق بينها وبين الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي أبدت استعدادها بكل إيجابية للتعاون في استقبال الطلاب، حرصا من الوزارة على تحقيق التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة والتعريف بمؤسسات الدولة ومرافقها.