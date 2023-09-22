نظمت شركة بيتك للتامين التكافلي «بيتك تكافل» زيارة إلى قسم الأطفال في المستشفى الأميري، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى، و«بيت عبدالله» لرعاية الأطفال، ضمن حملة تنظمها الشركة تحت عنوان «ارسم البسمة»، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، والتشجيع على العمل الإنساني والخيري.



وقام وفد من موظفي شركة «بيتك تكافل» بتوزيع الهدايا على الاطفال، وتبادل عبارات الترحيب وكلمات التشجيع، وأجروا حوارات متعددة معهم في سبيل التخفيف عنهم آلام المرض ورسم البسمة على وجوههم، متمنين لهم الشفاء العاجل، والعودة قريبا الى أهليهم وذويهم.



كما تقدم وفد العاملين في «بيتك تكافل» بالشكر الى كادر العاملين في المستشفى، وفي «كاتش وباتش» وقسم الأطفال من أطباء وإداريين، على ما يبذلونه من جهود لرعاية المرضى وتخفيف آلامهم وتحقيق الشفاء العاجل لهم، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة لعلاج الأطفال، وتقديم أفضل سبل العناية الصحية لهم.



وتسعى «بيتك تكافل» الى تنظيم المبادرات الهادفة الى زيادة الوعي حول قضايا المجتمع الإنسانية، الى جانب المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والخيرية بما يعزز روح التعاون والتضامن بين الشركة والمجتمع، وبينها وبين عملائها وينمي روح الولاء والخدمة المجتمعية لدى الموظفين.



وفي ختام الزيارة تقدمت إدارة «بيتك تكافل» بالشكر إلى المسؤولين في المستشفى الأميري على ما قدموه من تسهيلات وتعاون واستجابة سريعة لتنظيم الزيارة على أفضل وجه ممكن.