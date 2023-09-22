تمهيدا لانطلاق رحلة تعليمية متميزة، أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت اللقاء التنويري للطلبة الجدد بالعام الأكاديمي 2023/2024، حيث عملت على تعريف الطلبة بالحياة الجامعية والمرافق المختلفة، إضافة إلى النظم واللوائح داخل الحرم الجامعي، كما أقامت العديد من الفعاليات والأنشطة في أسبوع الترحيب بالطلبة.



وتقديرا للتميز الأكاديمي، منحت الجامعة الأمريكية في الكويت 7 منح دراسية للطلاب الجدد و8 إضافية للمستمرين، مما يؤكد التزام الجامعة بتقدير ومكافأة الجهود الدؤوبة التي يبذلها الطلبة، وحرصها على تحفيزهم على السعي لتحقيق التميز المستمر. وفي كلمتها الترحيبية، ألقت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد رسالة ملهمة للطلبة شجعتهم فيها ليعتبروا الرحلة الجامعية بمنزلة رحلة لاكتشاف ذواتهم، قائلة: رحلتك الجامعية هي رحلتك الاستثنائية، مليئة بالعجب والتنوير والتحول، مشددة على تفاني الجامعة في تقديم بيئة تعليمية متنوعة وثرية تشجع الطلاب على استكشاف مجموعة واسعة من الفرص الأكاديمية. وكان لمكتب الحياة الطلابية وإدارة الشؤون الطلابية دورا كبيرا في مساعدة الطلبة على الاندماج في البيئة الجامعية، حيث انطلق الطلبة في جولات للتعرف على مرافق الجامعة الحديثة والخدمات الأساسية، وهدفت هذه الجولات لتجهيز الطلبة للاستفادة من الموارد المتاحة لهم، مما يوفر أساسًا قويًا لرحلة أكاديمية ناجحة.



وخلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي، نُظمت فعاليات وأنشطة مختلفة، منها إقامة محاضرة بعنوان «Know your Pack» ومحاضرة أخرى لتعريف الطلبة بالقيم والقوانين داخل الجامعة، كما عملت الهيئات الطلابية على تعريف زملائهم الطلبة المستجدين بالأنشطة والنوادي المختلفة وأهدافها.



وركزت الجامعة على تعزيز الروابط بين الطلبة من خلال أنشطة التواصل وبناء الفريق، إذ تهدف هذه المبادرة إلى خلق شعور بالانتماء للمجتمع الجامعي والمساهمة في التنمية الشاملة للطلبة.



وتسعى الجامعة الأمريكية في الكويت لتهيئة المناخ المناسب للطلبة المستجدين والمستمرين في مناخ الحرم الجامعي الذي يقدّر التنوع والاختلاف الثقافي، الأمر الذي يساعدهم على الاندماج سريعا داخل الحياة الجامعية، كما يؤهلهم للنجاح الأكاديمي والرياضي والعملي والاجتماعي داخل الجامعة، ويعينهم على خلق تجربة جامعية مثالية وشاملة.