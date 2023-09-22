قال النائب د.عبدالكريم الكندري انه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح ونشرها يكون القانون قد دخل حيز التنفيذ، ولأن رئيس وأعضاء مجلس الأمة من المخاطبين بأحكام هذا القانون وفقا للمادة الثانية منه، فقد أوجبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على رئيس مجلس الأمة ان يفصح عن حالة تعارض المصالح لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وأن يقوم النواب بالإفصاح لدى رئيس المجلس، وذلك وفق نماذج يتم إعدادها بهذا الشأن.



لذلك نأمل منكم إعداد نماذج الإفصاح التي أوضحتها اللائحة التنفيذية مع إخطار جميع أعضاء مجلس الأمة بدخول قانون تجريم تعارض المصالح حيز التنفيذ وضرورة ان يقوم النواب بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح إن وجدت والتي قد تنشأ نتيجة ممارسة مهامهم من خلال هذه النماذج.