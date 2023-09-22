أحمد خميس



مواطن لم تنفعه قرابته من ضابط الواقعة الذي أحاله الى «المكافحة» بعد ضبطه وبحوزته ممنوعات.



وحسب مصدر أمني لـ «الأنباء»، ورد بلاغ إلى عمليات الداخلية يفيد بأن هناك سيارة بداخلها شخص في أحد المواقف بمنطقة السالمية، وعندما توجهت دورية رجال الأمن إلى موقع البلاغ فر صاحب السيارة الذي لم تنجح خطته وتم القبض عليه وكانت المفاجأة. وأكمل المصدر ان الضابط صُدم عندما رأى المواطن، حيث اتضح انه من أقربائه القريبين جدا، ولم ينفع ذلك أمام أمانة الضابط، حيث قام بإحالته إلى جهة الاختصاص. وكشف المصدر أن أحد الضباط سأل ضابط الواقعة وقال له: هذا يصير لك؟ فرد على السؤال: «أنا أهلي القانون».