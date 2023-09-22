حظي الرئيس السابق دونالد ترامب بدعم حشد كبير من مؤيديه خلال توقفه في أحد مطاعم «بيتندورف» بولاية أيوا، حيث قام بتوزيع البيتزا على الحاضرين.



وأحدث ترامب المزيد من التفاعل في ولاية أيوا بسبب تصريحاته التي تعهد فيها، ردا على أزمة الحدود المتفاقمة، بتنفيذ «أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأميركي» إذا تم انتخابه رئيسا العام المقبل.



وتوقف الرئيس السابق في مطعم Treehouse Pub & Eatery بعد أن حضر عدة فعاليات في الولاية، وقوبل بهتافات عالية مثل: «U-S-A» و«فخور بكوني أميركيا».



وفي هذه الأثناء، حافظ ترامب على تقدمه القوي على خصومه الجمهوريين في ولاية أيوا، حيث أظهر استطلاع «فوكس بيزنس» حصوله على دعم بنسبة 46% بين المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية، بينما تعادل مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن.



وأظهر الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وحلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ثالثة بنسبة 11%.



من جانب آخر، حدد القضاء الأميركي 3 أكتوبر المقبل موعدا لمثول هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، شخصيا أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة لتوجيه الاتهام إليه رسميا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية.



ورفض القاضي طلبا تقدم به هانتر بايدن، المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو، وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 الجاري، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى 3 أكتوبر المقبل.