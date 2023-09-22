حذرت اوكرانيا من «أشهر صعبة» في أعقاب هجوم صاروخي «واسع النطاق» شنته روسيا على مختلف أنحاء البلاد، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن لطلب مزيد من الاسلحة. وزار الرئيس زيلينسكي إلى الكونغرس الأميركي حيث يبحث النواب في مساعدات عسكرية وإنسانية جديدة محتملة، ثم التقى الرئيس جو بايدن.



وفي الوقت نفسه، بدأ حل في اوروبا لمسألة نقل الحبوب الأوكرانية التي حظرتها روسيا في البحر الأسود والخاضعة لحظر من كل من وارسو وبراتيسلافا وبودابست خلافا لتوصية الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت براتيسلافا وكييف أنهما اتفقتا على آلية، ووعدت پولندا التي اعلنت نتيجة هذه الأزمة أنها لن تقوم بعد الآن بتسليم اسلحة لأوكرانيا، بإجراء مفاوضات.



لكن الرئيس الپولندي اندريه دودا اعتبر أن تصريحات رئيس وزرائه في شأن توقف وارسو عن تسليح اوكرانيا «قد أسيء فهمها».



وفي أوكرانيا، خلف وابل جديد من صواريخ كروز الروسية قتلى في خيرسون في الجنوب، وعدد من الجرحى في العاصمة كييف.



واعلن زيلينسكي على تليغرام «تم إسقاط معظم الصواريخ، معظمها وليس كلها» داعيا الغرب إلى تسليم بلاده المزيد من الأنظمة المضادة للطائرات. ومع قرب حلول فصل الشتاء، تخشى السلطات في كييف تكرار روسيا استراتيجية اعتمدتها عام 2022 قامت على استهداف منشآت الطاقة من أجل قطع الكهرباء والتدفئة عن السكان.



وفي هذا الصدد، كتب معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي كوليبا على تلغرام « شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا... تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية».



وفي خاركيف كبرى مدن شمال شرق اوكرانيا، لحقت أضرار بالورش والمصانع وأصيب شخصان، بحسب السلطات. وللمرة الأولى منذ ستة أشهر، تضررت منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا ووسطها جراء الغارات الروسية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة، وفق ما أوضح المزود الأوكراني اوكرنارغو على تليغرام.



اما في مدينة خيرسون جنوبا فقد استهدفت مناطق سكنية ليلا مما أوقع ثلاثة قتلى وخمسة جرحى. وفي العاصمة كييف، أصابت شظايا صواريخ سبعة أشخاص بينهم فتاة تبلغ تسع سنوات. ووقعت هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان موسكو إسقاط ما مجموعه 22 مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، وفوق البحر الأسود وفي منطقتي بيلغورود وأوريل. من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مطارا عسكريا روسيا بالقرب من بلدة ساكي في شبه جزيرة القرم خلال ليل أمس الاول بمسيرات وصواريخ.



من جهتها، أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم أن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أحبطت هذا الهجوم الذي شنته أوكرانيا، مما أدى إلى تكثيف الضربات على شبه الجزيرة التي ضمتها وفي البحر الأسود.