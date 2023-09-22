محمود عيسى



بعد أن تدنت قيمة العقود التي أرستها خلال يوليو الماضي إلى 25 مليون دولار فقط وحلت بالمركز الأخير إقليميا وخليجيا، ارتقت الكويت إلى المركز الثالث خليجيا والرابع إقليميا على قائمة ميد لترسيات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا في أغسطس، حيث أرست من العقود ما قيمته 1.194 مليار دولار، وشكل ذلك زيادة هائلة بنسبة 4676%.



وكان أكبر عقد بقيمة 1.1 مليار دولار وقد منحته الهيئة العامة للرعاية السكنية لمجموعة تشاينا جيزوبا لبناء وصيانة مشروع إسكان جنوب سعد العبدالله.



وسيقام المشروع على مساحة 64 كيلومترا مربعا في محافظة الجهراء ويتكون من خمس مناطق سكنية تضم 24508 وحدات سكنية.



ووفقا لتحليل مجلة ميد، يمكن أن يكون عام 2023 هو أفضل عام لشركات المقاولات العامة في الكويت منذ عام 2018، حيث بلغت قيمة المشاريع في قطاعي البناء والنقل والتي هي في مرحلة التأهيل المسبق وفي مرحلة تقديم العطاءات أو مرحلة تقييمها نحو 4.7 مليارات دولار.



وذكرت مجلة ميد أن الكويت استحوذت بذلك على ما نسبته 8.5% من إجمالي ترسيات العقود في منطقة مينا والتي بلغت 14 مليار دولار.



وعلى صعيد المنطقة، فقد لاحظت المجلة تحقيق تحسن ملحوظ في أغسطس، وسجلت مشاريع ميد عقودا بمليارات الدولارات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت.



ويشكل المجموع لشهر أغسطس والبالغ 14.017 مليار دولار تحسنا بنسبة 17.7% عن قيمة الترسيات البالغة 11.907 مليار دولار في يوليو، والترسيات البالغة 13.5 مليار دولار التي تم التوقيع عليها في أغسطس من عام 2022. ولكنها في الوقت ذاته تقل عن متوسط ترسيات المشاريع الشهرية البالغ 17 مليار دولار في الأشهر الإثني عشر الماضية، وهي الفترة التي شهدت نشاطا مكثفا للمشاريع في جميع أنحاء المنطقة.



وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة خليجيا وإقليميا من خلال توقيع صفقات بقيمة 7.6 مليارات دولار، وكان أكبر عقد هو صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار وقعتها شركة أدنوك للغاز، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، مع فريق من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي وشركة إسبانية.



وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني خليجيا وإقليميا بعقود بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، وكان أكبرها صفقة بقيمة 95 مليون دولار وقعتها شركة التطوير الكويتية شمول القابضة، وهي شركة تابعة لشركة المباني الكويتية، مع مشروع مشترك بين شركة الكفاح للمقاولات السعودية وشركة الأحمدية للمقاولات الكويتية لإنشاء المشروع.



وحلت الكويت في المركز الثالث خليجيا والرابع إقليميا بعقود قيمتها 1.2 مليار دولار، ثم قطر والبحرين في المركزين الرابع والخامس خليجيا، والخامس والسادس اقليميا على التوالي بعقود بلغت قيمتها 824 مليون دولار و231 مليون مليون دولار على التوالي، في حين حلت عمان في المركز السادس خليجيا بعقود قيمتها 132 مليون دولار.