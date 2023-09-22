شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت التعاملات الأسبوعية، على تراجع جماعي على مستوى كل مؤشراتها، بعودة العمليات البيعية على كل أنواع الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة، وذلك بعد تحسن نسبي شهده سوق الأسهم الأسبوع الماضي مع عودة الزخم الشرائي لأسهم السوق الأول ذات القيم السعرية المرتفعة.



وبدا جليا أن عمليات البيع للأسهم القيادية جاءت بهدف تحقيق الأرباح السريعة للاستفادة من فروقات الأسعار التي شهدتها بعض هذه النوعية من الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضي.



وسط توقعات بأن يستمر أداء سوق الأسهم الكويتي في المنظور القريب على ذات الوتيرة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في ظل غياب الشراء المؤسسي الذي يعتمد على المحفزات الاستثمارية، وذلك حتى تبدأ مرحلة الكشف عن النتائج المالية لفترة الأشهر الـ9 الأولى للعام الحالي، والتي ستكون القاطرة التي تجر السوق وتخرجه من حال الهدوء والتذبذب، خاصة أن التوقعات تشير الى نتائج إيجابية على غرار ما تحقق في النصف الأول.



ومع عودة التوجه البيعي، حققت القيمة السوقية تراجعات بـ 545 مليون دينار، وبذلك انخفض إجمالي القيمة إلى 40.987 مليار دينار تراجعا من 41.532 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وشهدت السيولة المتدفقة إلى السوق تحسنا خلال تعاملات الأسبوع، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 184 مليون دينار بمتوسط يومي 36.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 175 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 35 مليون دينار بنسبة ارتفاع 5.1%، مع استمرار تركز السيولة حول أسهم السوق الأول. وكان لافتا ان جلسة ختام الأسبوع امس شهدت أعلى تدفقات بنحو 50 مليون دينار تقريبا.



وارتفعت أحجام التداول بنهاية الأسبوع بنسبة 0.7% بإجمالي اسهم متداولة 825 مليون سهم مقارنة مع 819 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع كل المؤشرات، وذلك كالتالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول 1.6% بخسارة 123 نقطة ليصل المؤشر إلى 7582 نقطة مقارنة مع 7705 نقاط الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 0.3% بخسارته 17 نقطة ليصل المؤشر إلى 5738 نقطة مقارنة مع 5755 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.3% بخسارة 93 نقطة ليصل إلى 6936 نقطة من 7029 نقاط الأسبوع الماضي.



في سياق آخر، ارتفعت بشكل محدود قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول الذي يضم أعلى الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية، وذلك ببلوغ القيمة 5.17 مليارات دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية حتى تاريخ 20 الجاري، مقارنة مع 5.07 مليارات دينار الأسبوع الماضي.



وارتفعت ملكيات الأجانب في 5 أسهم هي: الخليج والكويتية وارزان والامتياز وبنك وربة، فيما تم تقليص الملكيات في 9 أسهم، واستقرت في أسهم 17 شركة.