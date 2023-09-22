أعلن البنك التجاري عن عرض حصري جديد مع شركة «GAIT» - المتجر المتميز لمنتجات شركة آبل «Apple»، وهو استرداد نقدي يصل إلى 150 دينارا على الطلب المسبق لأجهزة iPhone 15 عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة، علما أن العرض متاح لأول 200 عميل.



ويبدأ العرض اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه أو حتى نفاد الكمية أيهما أقرب، وهذا العرض متوافر من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء من خلال أفرع «GAIT» في مجمع العاصمة ومجمع 360 ومجمع الكوت.



وعن تفاصيل هذا العرض، قالت نورا كايد - مساعد المدير العام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية: ماستركارد وورلد، ماستركارد بلاتينيوم من الخطوط الجوية البريطانية وفيزا سيجنتشر، فيزا انفينيت وفيزا بلاتينيوم، حيث يمكن للعميل الاستفادة باسترداد نقدي يصل لغاية 150 دينارا كويتيا عند استخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة.



وبينت نورا كايد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقديم أفضل مستوى من الخدمة. وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت كايد أن العرض متوافر في فروع «GAIT» مجمع العاصمة ومجمع 360 ومجمع الكوت ولا يسري العرض عبر الموقع الإلكتروني لـ «GAIT»، داعية العملاء إلى الاستفادة من هذا العرض.